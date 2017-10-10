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Алексей Мирный
10 Октября, 2017 10:25
"Яндекс" запустил свой голосовой помощник под названием "Алиса"
Главный офис компании "Яндекс" в Москве.
Источник: ТАСС
Москва, 10 Октября - DIXINEWS.
Известная ИТ-компания "Яндекс" во вторник запустила новый голосовой помощник, работающий на основе искусственного интеллекта. Разработчики решили назвать его в честь персонажа Льюиса Кэрролла - "Алиса".
Как отмечается в сообщении корпорации, этот "голосовой помощник стал доступен пользователям приложений "Яндекс" для Android и iOS, есть также бета-версия десктоп-приложения - поисковой строки для операционной системы Windows.
"Возможность пользоваться услугами "Алисы" в скором времени появится в "Яндекс.Браузере", а впоследствии станет доступна в других продуктах "Яндекса"", отмечают производители.
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