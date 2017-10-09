Минтруд предпринимает новые меры в борьбе с коррупцией

Министерство труда Российской федерации направит на рассмотрение в Госдуму подготовленные поправки к закону «О противодействии коррупции», которые предполагают лояльное отношение к работникам, информирующим органы власти о коррупционных сделках.

Данные поправки Минтруд обнародовал на Федеральном портале проектов нормативно правовых актов. Согласно нововведениям, госслужащие и наёмные работники, которые будут информировать представителей закона о замеченном факте коррупции, будут пользоваться привилегиями.

Работодатель, например, не сможет уволить информатора при отсутствии решения специальной комиссии, также руководство фирм и учреждений лишат полномочий сокращать гражданам, помогающим противодействовать коррупции, отпуск или лишать их премиальных выплат. Также Министерство гарантирует возможность сохранения информаторами анонимности.