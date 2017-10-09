Кандидатом в вице-спикеры Госдумы от ЕР выдвинули Тимофееву

Депутаты фракции "Единая Россия" выдвинули главу думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольгу Тимофееву кандидатом в вице-спикеры Госдумы вместо Владимира Васильева, назначенного президентом РФ врио главы Дагестана.

Такое решение принято в понедельник на заседании фракции.

Кандидатуру Тимофеевой на этот пост предложил Сергей Неверов, избранный ранее руководителем парламентского большинства.