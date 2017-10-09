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Алексей Мирный
9 Октября, 2017 21:07
Кандидатом в вице-спикеры Госдумы от ЕР выдвинули Тимофееву
Ольга Тимофеева.
Автор фото: Марат Абулхатин
Москва, 09 Октября - DIXINEWS.
Депутаты фракции "Единая Россия" выдвинули главу думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольгу Тимофееву кандидатом в вице-спикеры Госдумы вместо Владимира Васильева, назначенного президентом РФ врио главы Дагестана.
Такое решение принято в понедельник на заседании фракции.
Кандидатуру Тимофеевой на этот пост предложил Сергей Неверов, избранный ранее руководителем парламентского большинства.
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