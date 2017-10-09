Радой зарегистрирован проект закона об ограничении въезда граждан Украины в РФ

Украинские депутаты инициировали в парламенте рассмотрение вопроса об ограничении въезда некоторых граждан Украины в РФ. Соответствующий документ зарегистрирован в понедельник Верховной Радой.

В текста пояснительной записке прикреплённой к данному документу отмечается, что проект закона "имеет целью ввести временное ограничение права гражданин Украины, которые являются государственными служащими, на выезд из Украины в государство-агрессор. Исключение составляют поездки сотрудников дипломатических служб, а также выезд с целью срочной медицинской помощи или для участия в похоронах близкого родственника, что должно быть подтверждено соответствующими документами".

Данным документом предусмотрена соответствующая административная ответственность за нарушение описанного ограничения.