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Алексей Мирный
9 Октября, 2017 20:01
Радой зарегистрирован проект закона об ограничении въезда граждан Украины в РФ
Верховная Рада Украины.
Автор фото: Максим Никитин
Украина, 09 Октября - DIXINEWS.
Украинские депутаты инициировали в парламенте рассмотрение вопроса об ограничении въезда некоторых граждан Украины в РФ. Соответствующий документ зарегистрирован в понедельник Верховной Радой.
В текста пояснительной записке прикреплённой к данному документу отмечается, что проект закона "имеет целью ввести временное ограничение права гражданин Украины, которые являются государственными служащими, на выезд из Украины в государство-агрессор. Исключение составляют поездки сотрудников дипломатических служб, а также выезд с целью срочной медицинской помощи или для участия в похоронах близкого родственника, что должно быть подтверждено соответствующими документами".
Данным документом предусмотрена соответствующая административная ответственность за нарушение описанного ограничения.
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