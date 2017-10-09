Криминал

Алексей Мирный
9 Октября, 2017 19:30

ТАСС: Руководителей РКС будут судит за хищение 400 млн, выделенных на ГЛОНАСС

Сборка российских космических аппаратов.
Автор фото: Евгений Курсков
#суд

#ГЛОНАСС

#коррупция
Москва, 09 Октября - DIXINEWS.

Руководство завода "Российские космические системы", а также руководители ЗАО "Меркурий" отданы под суд за хищение около 400 млн руб., направленных для системы космических аппаратов "Глонасс-М".

Об этом сегодня в понедельник сообщили ТАСС ссылаясь на неназванный источник, якобы знакомый с данной ситуацией.

"В настоящее время уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, возбужденное в отношении руководителей завода "Российские космические системы" Крылова И. А., Толмачева В. И. и ЗАО "Меркурий" Полякова А. В. и Диордица А. В., поступило в Останкинский суд Москвы для рассмотрения по существу", - приволят ТАСС слова информатора. - В настоящее время приняты меры к возмещению ущерба. Таким образом, на имущество одного из руководителей завода РКС Крылова И. А. и его жены наложен арест на общую сумму свыше 58 млн руб., а остальные обвиняемые возмещают ущерб в добровольном порядке. По состоянию на 23 сентября возмещено около 20 млн руб."

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