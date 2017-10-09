Криминал

Алексей Мирный
9 Октября, 2017 19:06

Экс-замминистра культуры приговорили к 1,5 годам колонии и тут же освободили

Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов во время слушания дела в Дорогомиловском суде.
Автор фото: Антон Новодережкин
Источник: ТАСС
Москва, 09 Октября - DIXINEWS.

В понедельник в Дорогомиловский суд города Москвы приговорил к 1,5 года заключения в колонии бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, который обвиняется в хищении денег направленных на реставрацию культурных объектов, и тут же освободил его.

Освобождение прямо в зале суда, по словам судьи связано с отбытием Пирумовым срока наказания.

"Признать Пирумова виновным и назначить ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима. Учесть срок нахождения под стражей и освободить в зале суда", - огласила своё решение судья.

"В целом, мы довольны приговором Дорогомиловского суда. Суд назначил справедливое наказание всем фигурантам уголовного дела", - отметила прокурор Людмила Баландина, являющаяся обвинителем по данному делу.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
ТАСС: Руководителей РКС будут судит за хищение 400 млн, выделенных на ГЛОНАСС
ФСБ установили "телефонных хулиганов" сообщающих о минировании
В Ингушетии предотвращено покушение на религиозного проповедника

В Мехико завершили поисково-спасательные операции
В Китае «треснувший» стеклянный мост напугал туристов
Правозащитники призвали ЕС прекратить депортации в Афганистан
Качество воды на объекте Олимпиады-2020 не соответствует нормам
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минтруд предпринимает новые меры в борьбе с коррупцией
Москва, 09 Октября, 21:07.
Кандидатом в вице-спикеры Госдумы от ЕР выдвинули Тимофееву
Украина, 09 Октября, 20:01.
Радой зарегистрирован проект закона об ограничении въезда граждан Украины в РФ
Москва, 09 Октября, 19:30.
ТАСС: Руководителей РКС будут судит за хищение 400 млн, выделенных на ГЛОНАСС
Москва, 09 Октября, 19:06.
Экс-замминистра культуры приговорили к 1,5 годам колонии и тут же освободили
Москва, 09 Октября, 08:44.
В московском ТЦ "Синдика" смогли ликвидировать открытое горение
Москва, 09 Октября, 08:08.
Борис Акунин закончил последнюю книгу фандоринской серии
За рубежом, 08 Октября, 21:11.
Посольство РФ в Великобритании предложило западному журналисту слетать в космос на iPhone
За рубежом, 08 Октября, 20:03.
Около миллиона человек вышло на демонстрацию в Барселоне
Москва, 08 Октября, 19:35.
В столице горит ТЦ "Синдика" на площади 55 тыс. квадратных метров
Санкт-Петербург, 07 Октября, 20:05.
В возрасте 49 лет скончался спортивный директор "Зенита"
Москва, 07 Октября, 19:18.
Путина поздравили с 65-летием руководители многих государств
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия