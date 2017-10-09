Экс-замминистра культуры приговорили к 1,5 годам колонии и тут же освободили

Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов во время слушания дела в Дорогомиловском суде.

В понедельник в Дорогомиловский суд города Москвы приговорил к 1,5 года заключения в колонии бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, который обвиняется в хищении денег направленных на реставрацию культурных объектов, и тут же освободил его.

Освобождение прямо в зале суда, по словам судьи связано с отбытием Пирумовым срока наказания.

"Признать Пирумова виновным и назначить ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима. Учесть срок нахождения под стражей и освободить в зале суда", - огласила своё решение судья.

"В целом, мы довольны приговором Дорогомиловского суда. Суд назначил справедливое наказание всем фигурантам уголовного дела", - отметила прокурор Людмила Баландина, являющаяся обвинителем по данному делу.