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Алексей Мирный
9 Октября, 2017 19:06
Экс-замминистра культуры приговорили к 1,5 годам колонии и тут же освободили
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов во время слушания дела в Дорогомиловском суде.
Автор фото: Антон Новодережкин
Источник: ТАСС
Москва, 09 Октября - DIXINEWS.
В понедельник в Дорогомиловский суд города Москвы приговорил к 1,5 года заключения в колонии бывшего заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, который обвиняется в хищении денег направленных на реставрацию культурных объектов, и тут же освободил его.
Освобождение прямо в зале суда, по словам судьи связано с отбытием Пирумовым срока наказания.
"Признать Пирумова виновным и назначить ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев колонии общего режима. Учесть срок нахождения под стражей и освободить в зале суда", - огласила своё решение судья.
"В целом, мы довольны приговором Дорогомиловского суда. Суд назначил справедливое наказание всем фигурантам уголовного дела", - отметила прокурор Людмила Баландина, являющаяся обвинителем по данному делу.
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