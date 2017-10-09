Пожары

Алексей Мирный
9 Октября, 2017 08:44

В московском ТЦ "Синдика" смогли ликвидировать открытое горение

Пожар в ТЦ "Синдика".
Автор фото: Максим Григорьев
#МЧС

#происшествия

#столица
Москва, 09 Октября - DIXINEWS.

Пожарно-спасательные подразделения смогли только утром ликвидировать открытое горение в помещениях торгового центра "Синдика", расположенного на МКАДе. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

"В 07:03 мск объявлена ликвидация открытого огня. Продолжается проливка здания и разбор обрушившихся конструкций", - рассказал собеседник информационного агентства ТАСС.

Напомним, что пожар в данном торговом центре в Москве в Одинцовском районе разгорелся 8 октября около 15:00 по Москве. Его площадь составила 55 тыс. квадратных метров, из-за чего ему был присвоен 3-й уровень сложности.

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