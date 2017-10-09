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Алексей Мирный
9 Октября, 2017 08:08
Борис Акунин закончил последнюю книгу фандоринской серии
Писатель Борис Акунин.
Источник: DixiNews
Москва, 09 Октября - DIXINEWS.
Последняя книга серии про Эраста Фандорина, автором которой является много лет Борис Акунин (псевдоним, настоящее имя Григория Чхартишвили), завершена и выйдет в продажу 8 февраля. Об этом писатель рассказал на своей странице в Facebook.
"Извещаю всех заинтересованных лиц, что сего 8 числа десятого месяца 29 года эпохи Хэйсэй закончил последнюю книгу серии "Приключения Эраста Фандорина", - написал автор По словам Бориса Акунина, роман должен выйти 8 февраля 2018 года, в 20-ю годовщину публикации первой книги данной серии - "Азазель".
"Впереди еще много работы - редактура, ловля «блох», оформление, корректура, но это уже техника", - отмечает писатель.
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