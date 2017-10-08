Посольство РФ в Великобритании предложило западному журналисту слетать в космос на iPhone

В западных СМИ разгорелась дискуссия после того как посольство России в Великобритании предложило британскому журналисту Джайлсу Уиттеллу слетать в космос на телефоне iPhone производства копании Apple.

"Возможно, Уиттеллу следует тогда попробовать слетать в космос с помощью его iPhone, а не "устаревшего" Союза", - говорится в сообщении предстваительства.

Такое предложение было размещено на странице российского диппредставительства в Twitter в ответ на утверждение Уиттелла о том, что у ракеты-носителя "Союз" "мощность компьютерных систем меньше, чем у iPhone".