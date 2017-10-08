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Алексей Мирный
8 Октября, 2017 21:11
Посольство РФ в Великобритании предложило западному журналисту слетать в космос на iPhone
Посольство России в Лондоне.
Источник: Getty Images
За рубежом, 08 Октября - DIXINEWS.
В западных СМИ разгорелась дискуссия после того как посольство России в Великобритании предложило британскому журналисту Джайлсу Уиттеллу слетать в космос на телефоне iPhone производства копании Apple.
"Возможно, Уиттеллу следует тогда попробовать слетать в космос с помощью его iPhone, а не "устаревшего" Союза", - говорится в сообщении предстваительства.
Такое предложение было размещено на странице российского диппредставительства в Twitter в ответ на утверждение Уиттелла о том, что у ракеты-носителя "Союз" "мощность компьютерных систем меньше, чем у iPhone".
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