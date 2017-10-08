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Алексей Мирный
8 Октября, 2017 20:03
Около миллиона человек вышло на демонстрацию в Барселоне
Митинг в Барселоне.
Источник: Reuters
За рубежом, 08 Октября - DIXINEWS.
Порядка 950 тыс. человек вышли в воскресенье на демонстрацию в Барселоне в поддержку единства Испании. Об этом сообщили организаторы акции - ассоциация Каталонское гражданское общество.
Главным лозунгом собравшихся стал призыв к "восстановлению здравого смысла" спустя ровно неделю после референдума о независимости Каталонии. К демонстрации присоединились не только жители Барселоны, но и испанцы из других городов. Участники шествия прошли один километр от площади Уркинаона до Французского вокзала. Большинство жителей принесли с собой флаги Испании, Каталонии и Евросоюза.
В конце демонстрации перед собравшимися выступил перуанский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса. "Мы не хотим, чтобы предприятия покидали Каталонию, как будто это пострадавший от чумы средневековый город, - отметил прозаик. - Мы хотим, чтобы Каталония была локомотивом Испании, культурной столицей Испании".
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