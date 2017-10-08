В столице горит ТЦ "Синдика" на площади 55 тыс. квадратных метров

Площадь пожара в московском торговом комплексе "Синдика" возросла до 55 тыс. квадратных метров, кровля обрушилась на площади 300 квадратных метров. Об этом журналистам сообщил представитель ГУ МЧС по Московской области.

"Площадь очагового горения остается 55 тыс. квадратных метров. Сейчас пошло обрушение кровли на площади более 300 квадратных метров", - рассказал сотрудник. Также с его слов известно, средств для тушения пожара достаточно. "Что касается взрывов, то это идет обрушение. На стоянке есть единицы техники, которые не были эвакуированы. Имеются газовые баллоны", - добавил представитель главка МЧС. Ранее источник сообщил, что на парковке взорвались несколько машин, хлопки продолжаются до сих пор.

В тушении применяются три вертолета, которые произвели 62 сброса воды. "Три вертолета в общей сложности сбросили уже 310 тонн воды. Они продолжают работу", - сказали в пресс-службе МЧС.