Спорт

Алексей Мирный
7 Октября, 2017 20:05

В возрасте 49 лет скончался спортивный директор "Зенита"

ФК "Зенит" Санкт-Петербург.
Источник: DixiNews
#футбол

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#смерть
Санкт-Петербург, 07 Октября - DIXINEWS.

Спортивный директор санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Константин Сарсания скоропостижно скончался на 50-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Причины смерти функционера не сообщаются.

Сарсания впервые пришел в "Зенит" в 2006 году. Первоначально он работал в должности спортивного директора, а с 2008-го стал советником президента клуба по вопросам трансферной и селекционной политики. В 2009 году Сарсания стал спортдиректором московского "Динамо". В мае 2017-го он вернулся на аналогичную должность в "Зенит" через несколько дней после того, как пост президента и председателя правления петербуржцев занял Сергей Фурсенко, который руководил "Зенитом" в 2005-2008 гг., когда там работал и Сарсания.

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