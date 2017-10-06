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Алексей Мирный
6 Октября, 2017 19:09
Вертолёт Ми-28 совершил вынужденную посадку в Сирии
Вертолёт Ми-28.
Автор фото: Владислав Карпов
Источник: Владислав Карпов
За рубежом, 06 Октября - DIXINEWS.
Российский боевой вертолет совершил вынужденную посадку в сирийском Хаме по причине неисправности, а не был сбит боевиками "Исламского государства" (организация запрещена в РФ), о чём сообщали ранее СМИ.
Об этом сообщили представители в Министерстве обороны РФ.
"6 октября 2017 года в провинции Хама (Сирия) при выполнении задачи по сопровождению вертолета Ми-8 с военнослужащими российского Центра по примирению враждующих сторон совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности вертолет Ми-28", - рассказали в Минобороны.
Также здесь добавили, что "экипаж вертолета Ми-28 не пострадал и оперативно был доставлен поисково-спасательной службой на аэродром". "Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает. По докладу экипажа и после осмотра машины установлено, что огневого воздействия по вертолету не было", - пояснили представители военного ведомства.
Отметим, что вертолёт Ми-28 практически не применялся в реальных боевых конфликтах. В конкурсе принятия на вооружение, в роли основного ударного вертолёта он соревновался с машиной Ка-52, однако Минобороны решило принять оба образца, что по мнению многих военных экспертов является избыточным и затратным мероприятием.
Если окажется, что вертолёт, созданный еще во времена СССР, и напущенный в серию в наше время, не достаточно надёжен при эксплуатации, это может стать причиной новых административных разбирательств.
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