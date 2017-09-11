Политика

Алексей Мирный
6 Октября, 2017 16:10

Эксперт: новый законопроект Киева означает отказ от Минских соглашений

Отказ Киева от Минских соглашений.
Источник: DixiNews
#Донбасс

#война

#закон
Киев, 06 Октября - DIXINEWS.

Принятие украинским парламентом законопроекта о реинтеграции Донбасса, которое прошло в первом чтении, может означать, что Киев фактически выходит из процесса урегулирования ситуации на востоке Украины согласно Минским договорённостям.

Данное мнение высказал эксперт Олег Бондаренко - директор Фонда прогрессивной политики, в ходе пресс-конференции ТАСС.

"Законопроект о реинтеграции по сути означает отказ от минских соглашений, он противоречит нескольким пунктам "Минска". Та поспешность, с которой президент Петр Порошенко внес его, означает, что после 18 октября резко возрастает опасность военных действий, так как больше минские соглашения не являются тем единственным основанием для дальнейшего мирного урегулирования, он [закон о реинтеграции] прекращает их действие, все свободны от своих обязательств", - сказал эксперт.

Напомним, еще в на минувшей неделе Верховная Рада приняла проект закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который долгое время был засекречен даже для большинства членов депутатского корпуса Украины и в котором пересматриваются многие основания положенные в структуры применения сторон конфликта.

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