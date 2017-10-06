Армия и оружие

Алексей Мирный
6 Октября, 2017 11:24

США обеспокоены популярностью российских систем С-400 в мире

ЗРК С-400 "Триумф"
Источник: DixiNews
#вооружения

#США

#россия
За рубежом, 06 Октября - DIXINEWS.

США беспокоит интерес к приобретению российской зенитной ракетной системы С-400 проявляемый рядом их союзников. Это отметила официальный представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза в четверг в интервью ТАСС.

Подполковник прокомментировала таким образом появившиеся в СМИ сообщения о том, что Саудовская Аравия намерена закупить в России систему ПВО С-400.

"Мы испытываем беспокойство по поводу приобретения системы С-400, поскольку мы не раз подчеркивали важность сохранения оперативной совместимости с оружейными системами США и других стран в регионе при реализации программ крупных военных закупок. Эта совместимость необходима для отражения общих угроз", - сказала Балданза.

Как известно к российской зенитно-ракетной системе проявили интерес даже страны НАТО, в том числе Турция.

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