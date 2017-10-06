Власть

Алексей Мирный
6 Октября, 2017 10:12

Департамент Роскомнадзора будет блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы

Департамент Роскомнадзора будет блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы/
Источник: DixiNews
#интернет

#Роскомнадзор

#приложения
Москва, 06 Октября - DIXINEWS.

Роскомнадзор на базе подведомственного предприятия "Главный радиочастотный центр" учредил департамент, изучающий возможности блокировки различных интернет-сервисов, в том числе анонимайзеров и VPN-сервисов.

Об этом в четверг написала газета "Известия" ссылаясь на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Жаров, говоря о специалистах вновь созданного департамента отмечает: "Они взаимодействуют с компаниями, которые работают в сфере информационной безопасности, отрабатывают разные сценарии поведения нарушителей и готовят соответствующие сценарии своего поведения. Тренируются блокировать все ресурсы, которые должны быть заблокированы, если они нарушают закон".

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