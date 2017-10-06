Культура

Алексей Мирный
6 Октября, 2017 08:59

NYT: Кинопродюсера "Властелина колец" обвиняют в сексуальном домогательстве

Кинопродюсер Харви Вайнштейн.
Автор фото: Екатерина Чеснокова
Источник: РИА Новости
#кино

#фильм

#Криминал
За рубежом, 06 Октября - DIXINEWS.

Кинопродюсер Харви Вайнштейн, работавший над известнейшими мировыми блокбастерами, сериями "Убить Билла", "Крик" и "Властелин колец", в течение многих лет подвергал сексуальным домогательствам сотрудниц различных кинокомпаний.

Такие умозаключения приводятся в материале, опубликованном в газете The New York Times в четверг по итогам журналистского расследования.

Издание отмечает, что Вайнштейн упорно добивался интимной близости с молодыми актрисами и другими сотрудницами, предлагая в обмен на это предоставить им возможность в карьерного роста. Якобы такие случаи имели место на протяжении около 30 лет.

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