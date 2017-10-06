СК подтвердил гибель 17 человек в результате столкновения под Владимиром

Жертвами случившегося во Владимирской области столкновения пассажирского автобуса с поездом стали по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщила Елена Марковская - представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"В результате столкновения погибли не менее 17 человек", - сказала Марковская.

Согласно данным Следственного Комитета, около 03:30 по Москве в Петушинском районе Владимирской области произошло столкновение пассажирского автобуса и поезда на железнодорожном переезде. Поезд шел по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород.