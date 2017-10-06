Происшествия

Алексей Мирный
6 Октября, 2017 08:09

СК подтвердил гибель 17 человек в результате столкновения под Владимиром

Машина скорой медицинской помощи.
Автор фото: Владимир Смирнов
#ДТП

#транспорт

#погибшие
Владимирская область, 06 Октября - DIXINEWS.

Жертвами случившегося во Владимирской области столкновения пассажирского автобуса с поездом стали по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщила Елена Марковская - представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"В результате столкновения погибли не менее 17 человек", - сказала Марковская.

Согласно данным Следственного Комитета, около 03:30 по Москве в Петушинском районе Владимирской области произошло столкновение пассажирского автобуса и поезда на железнодорожном переезде. Поезд шел по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород.

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