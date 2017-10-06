Предприятия Пермского края представили новейшие разработки на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге

5 октября 2017 года, в рамках МГФ-2017 стенд Пермского края посетил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Губернатор Пермского края представил ему потенциал компаний региона, а также продукты НПО «Искра», кластера «Фотоника», технологию «ИнтроСкан Технолоджи» и проект «Чусовского завода по восстановлению труб», являющегося одним из первых проектов, реализованных на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР Чусовой).

Представитель ПАО «Газпром» высоко оценил разработки пермских компаний. В частности, он предложил расширять географию строительства заводов по технологии «ЧЗВТ» для нужд дочерних организаций Газпрома. Данная технология заключается в нанесении полиуретана на поверхность газовых труб для увеличения ее срока эксплуатации и улучшения качества изоляционного покрытия.

Кроме того, Виталий Маркелов отметил уникальность пермского робота-дефектоскопа от «ИнтроСкан Технолоджи», позволяющего осуществлять контроль основного металла и сварных швов, не разрушая их.

Зампред правления «Газпрома» также предложил провести испытания энергонезависимых газоперекачивающих агрегатов нового поколения от НПО «Искра».

Так же Маркелову презентовали каталог пермской продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса.