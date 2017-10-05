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Алексей Мирный
5 Октября, 2017 22:04
ФСБ установили "телефонных хулиганов" сообщающих о минировании
Глава ФСБ РФ Александр Бортников.
Автор фото: Михаил Метцель
Москва, 05 Октября - DIXINEWS.
ФСБ установила четверых граждан Российской Федерации, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. Об этом сообщил директор службы Александр Бортников.
"Мы установили, правда, непросто это было сделать, это российские граждане, однозначно могу сказать", - отметил он.
"Это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. [У них] есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем совместно с нашими [зарубежными] партнерами", - сообщил глава ФСБ.
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