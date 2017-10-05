ФСБ установили "телефонных хулиганов" сообщающих о минировании

ФСБ установила четверых граждан Российской Федерации, которые с помощью IP-телефонии организовали звонки о ложном минировании в 50 регионах РФ. Об этом сообщил директор службы Александр Бортников.

"Мы установили, правда, непросто это было сделать, это российские граждане, однозначно могу сказать", - отметил он.

"Это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. [У них] есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем совместно с нашими [зарубежными] партнерами", - сообщил глава ФСБ.