Промышленность

Алексей Мирный
6 Октября, 2017 15:32

Пермские предприятия приняли участие в выставке "Золотая осень – 2017"

Экспозиция Пермского края.
Автор фото: Алексей Мирный
Источник: DixiNews
#ЧайковскийМясокомбинат

#сельскоехозяйство

#Золотаяосень
Москва, 06 Октября - DIXINEWS.

Делегация из Пермского края начиная со среды принимает участие в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2017". Она проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 по 7 октября уже в 19-й раз.

В первый же день крупнейшего аграрного события стенд Пермского края посетил Александр Ткачев - министр сельского хозяйства РФ. Также в день открытия экспозиция именно Пермского края вызвала интерес не только у представителей регионов Российской Федерации, но также и официальной делегации из Сирии.

Делегацию Перми возглавил Александр Козюков - Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. В ее состав вошли представители мощнейших аграрных предприятий, производителей удобрений, сельхозтехники, аграрных учебных заведений, а также главы сельскохозяйственных кооперативов.

На главном российском аграрном форуме Пермский край смог продемонстрировать достижения местного животноводства, свой инвестиционный и экспортный потенциал, а также производственные возможности региона. На стенде здесь представлен большой ассортимент высококачественной сельхозпродукции, произведенной в Прикамье, а также организована дегустация продукции производителей.

"Мы с удовольствием предоставили продукцию Чайковского мясокомбината для дегустации в рамках выставки. Нам есть чем гордиться, и мы не боимся за качество продукции нашего комбината. - говорит генеральный директор ЗАО Агрофирмы "Мясо" Игорь Валентинович Ким. - Имея свои собственные поля, занимаясь растениеводством и животноводством, мы понимаем, как нужно проводить контроль на каждом этапе производства. Поэтому выпуская конечную продукцию, а это - свежее мясо, различные полуфабрикаты и конечно, колбасная продукция, у нас всегда качественная и вкусная.

Наше предприятие неоднократно уже становится участником данного мероприятия, но в этот раз, мы приехали не только получить новые знания и познакомится с новыми предложениями на рынке сельского хозяйства, но и на найти партнёров для технологического роста предприятия. Важно не только знать, что есть сегодня на рынке техники, оборудования, поставщиков сырья, но и познакомиться с новыми отечественными разработками в нашей области. Лично мне нужно было определиться с партнерами, понять, правильно ли мы выбрали стратегию по росту нашей компании. У нас сейчас строиться новый цех полуфабрикатов. Практически строится заново новый животноводческий корпус, мы провели его капитальную реконструкцию, и везде нужно надежное оборудование, способное проработать ещё много лет".

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Екатерининском дворце реставрируется церковь Воскресения Христова
Чайковский мясокомбинат открыл первый фирменный магазин в Перми
Агрофирма «Мясо» создаёт новое кормозаготовительное звено
Читайте в рубрике:
Химпродмаркет: Важно использовать отечественное сырьё для производства коагулянтов
Яйца являются самым дешёвым источником белка - исследование
Китай намерен запустить миссию на Марс примерно к 2020 году

В России изменился порядок продажи снотворного и антидепрессантов
Титулованный теннисист Борис Беккер погряз в долгах
Все внимание политологов сейчас приковано к Мадриду
В трогательной истории с детенышем белого медведя наступила счастливая развязка
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пермские предприятия приняли участие в выставке "Золотая осень – 2017"
За рубежом, 06 Октября, 11:24.
США обеспокоены популярностью российских систем С-400 в мире
Москва, 06 Октября, 10:12.
Департамент Роскомнадзора будет блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы
За рубежом, 06 Октября, 08:59.
NYT: Кинопродюсера "Властелина колец" обвиняют в сексуальном домогательстве
Владимирская область, 06 Октября, 08:09.
СК подтвердил гибель 17 человек в результате столкновения под Владимиром
Москва, 05 Октября, 22:04.
ФСБ установили "телефонных хулиганов" сообщающих о минировании
Москва, 05 Октября, 12:11.
В Минэкономразвития проанализировали российско-японские отношения
Набережные Челны, 05 Октября, 11:32.
Химпродмаркет: Важно использовать отечественное сырьё для производства коагулянтов
Москва, 05 Октября, 11:08.
Сбербанк вводит облачные сервисы Microsoft для бизнеса в России
Москва, 04 Октября, 21:31.
Селфи и геолокацию в соцсетях запретят военнослужащим в России
Москва, 04 Октября, 21:08.
Король Саудовской Аравии прибыл в Москву с деловым визитом
Москва, 04 Октября, 20:30.
Путин высказался о трендах в энергетике на встрече в рамках РЭН
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия