Пермские предприятия приняли участие в выставке "Золотая осень – 2017"

Делегация из Пермского края начиная со среды принимает участие в Российской агропромышленной выставке "Золотая осень – 2017". Она проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 по 7 октября уже в 19-й раз.

В первый же день крупнейшего аграрного события стенд Пермского края посетил Александр Ткачев - министр сельского хозяйства РФ. Также в день открытия экспозиция именно Пермского края вызвала интерес не только у представителей регионов Российской Федерации, но также и официальной делегации из Сирии.

Делегацию Перми возглавил Александр Козюков - Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края. В ее состав вошли представители мощнейших аграрных предприятий, производителей удобрений, сельхозтехники, аграрных учебных заведений, а также главы сельскохозяйственных кооперативов.

На главном российском аграрном форуме Пермский край смог продемонстрировать достижения местного животноводства, свой инвестиционный и экспортный потенциал, а также производственные возможности региона. На стенде здесь представлен большой ассортимент высококачественной сельхозпродукции, произведенной в Прикамье, а также организована дегустация продукции производителей.

"Мы с удовольствием предоставили продукцию Чайковского мясокомбината для дегустации в рамках выставки. Нам есть чем гордиться, и мы не боимся за качество продукции нашего комбината. - говорит генеральный директор ЗАО Агрофирмы "Мясо" Игорь Валентинович Ким. - Имея свои собственные поля, занимаясь растениеводством и животноводством, мы понимаем, как нужно проводить контроль на каждом этапе производства. Поэтому выпуская конечную продукцию, а это - свежее мясо, различные полуфабрикаты и конечно, колбасная продукция, у нас всегда качественная и вкусная.

Наше предприятие неоднократно уже становится участником данного мероприятия, но в этот раз, мы приехали не только получить новые знания и познакомится с новыми предложениями на рынке сельского хозяйства, но и на найти партнёров для технологического роста предприятия. Важно не только знать, что есть сегодня на рынке техники, оборудования, поставщиков сырья, но и познакомиться с новыми отечественными разработками в нашей области. Лично мне нужно было определиться с партнерами, понять, правильно ли мы выбрали стратегию по росту нашей компании. У нас сейчас строиться новый цех полуфабрикатов. Практически строится заново новый животноводческий корпус, мы провели его капитальную реконструкцию, и везде нужно надежное оборудование, способное проработать ещё много лет".