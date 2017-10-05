В Минэкономразвития проанализировали российско-японские отношения

В Минэкономразвития России сделали выводы о деловом сотрудничестве между нашей страной и Японией за минувшие годы. несмотря на то, что в стратегических вопросах взаимопонимание не достигнуто, совместный бизнес продолжает развиваться.

"Сотрудничество между Россией и Японией в сфере малого и среднего предпринимательства активно развивается. Надеюсь, что наша совместная работа будет благотворно влиять на деловую активность малых и средних компаний наших стран", - сказал Максим Паршин - директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России на V Российско-Японском Деловом диалоге по вопросам малого и среднего предпринимательства в городе Токио.

По словам Паршина, за последние годы российско-японские деловые отношения заметно активизировались. Сейчас постоянно проводятся двусторонние переговоры и встречи на высоком уровне. "Тематика малого и среднего предпринимательства является одной из центральных и в повестке лидеров двух стран", - отметил Максим Паршин.