Финансы

Алексей Мирный
5 Октября, 2017 11:08

Сбербанк вводит облачные сервисы Microsoft для бизнеса в России

Отделение Сбербанка.
Источник: DixiNews
#банк

#сбербанк

#Microsoft
Москва, 05 Октября - DIXINEWS.

Сбербанк и Microsoft смогли договориться о совместном сотрудничестве, теперь отечественная финансовая организация будет предоставлять облачные услуги Microsoft в том числе и компаниям России.

Об этом сообщили сегодня в четверг специалисты пресс-службы Сбербанка.

"Облачные сервисы на базе Microsoft Azure станут доступны для 1,4 миллионов клиентов банка из различных индустрий и других российских компаний, в том числе: сервисы по распознаванию лиц и эмоций, которые, например, можно использовать для авторизации, а также для оценки удовлетворенности посетителей торговой сети; инструменты для работы с большими данными и интернетом вещей; сервисы мониторинга и защиты информации - в облаке, на мобильных устройствах и в локальной инфраструктуре; инструменты управления гибридными и гетерогенными средами и многое другое", - сообщают в банке.

Всего банковская организация сможет предложить компаниям более 80 различных облачных услуг от Microsoft. При этом сами клиенты смогут выбирать те конкретные сервисы, которые им необходимы и отвечают запросам именно их бизнеса.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
ЦБ и Минкомсвязь работают над законопроектом против электронных мошенников
До 8,5% снижена ключевая ставка Центробанка России
Центробанк ввёл новый механизм получения временных кредитов для банков
Читайте в рубрике:
Telia продаёт 38,5 млн акций "Мегафона" по 585 руб. за ценную бумагу
На 50 копеек могут повысить акцизы на топливо в пользу Крыма
Минтруд повысит минимальную зарплату на 21,7%

Состоялся суд над Улюкаевым
Качество воды на объекте Олимпиады-2020 не соответствует нормам
В Мехико завершили поисково-спасательные операции
В Киеве у здания Верховной Рады в эти минуты более сотни националистов
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минэкономразвития проанализировали российско-японские отношения
Набережные Челны, 05 Октября, 11:32.
Химпродмаркет: Важно использовать отечественное сырьё для производства коагулянтов
Москва, 05 Октября, 11:08.
Сбербанк вводит облачные сервисы Microsoft для бизнеса в России
Москва, 04 Октября, 21:31.
Селфи и геолокацию в соцсетях запретят военнослужащим в России
Москва, 04 Октября, 21:08.
Король Саудовской Аравии прибыл в Москву с деловым визитом
Москва, 04 Октября, 20:30.
Путин высказался о трендах в энергетике на встрече в рамках РЭН
Москва, 04 Октября, 08:35.
Роскомнадзор сократит список запрещённых сайтов
Москва, 04 Октября, 08:04.
В России отмечают сегодня день Космических войск
Москва, 03 Октября, 22:05.
Михаил Ефремов и Чулпан Хаматова получили награды премии ТЭФИ
Москва, 03 Октября, 21:31.
Telia продаёт 38,5 млн акций "Мегафона" по 585 руб. за ценную бумагу
За рубежом, 03 Октября, 21:18.
Канада намерена принять враждебный для РФ "Закон имени Сергея Магнитского"
Москва, 03 Октября, 20:08.
ЦБ и Минкомсвязь работают над законопроектом против электронных мошенников
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия