Сбербанк вводит облачные сервисы Microsoft для бизнеса в России

Сбербанк и Microsoft смогли договориться о совместном сотрудничестве, теперь отечественная финансовая организация будет предоставлять облачные услуги Microsoft в том числе и компаниям России.

Об этом сообщили сегодня в четверг специалисты пресс-службы Сбербанка.

"Облачные сервисы на базе Microsoft Azure станут доступны для 1,4 миллионов клиентов банка из различных индустрий и других российских компаний, в том числе: сервисы по распознаванию лиц и эмоций, которые, например, можно использовать для авторизации, а также для оценки удовлетворенности посетителей торговой сети; инструменты для работы с большими данными и интернетом вещей; сервисы мониторинга и защиты информации - в облаке, на мобильных устройствах и в локальной инфраструктуре; инструменты управления гибридными и гетерогенными средами и многое другое", - сообщают в банке.

Всего банковская организация сможет предложить компаниям более 80 различных облачных услуг от Microsoft. При этом сами клиенты смогут выбирать те конкретные сервисы, которые им необходимы и отвечают запросам именно их бизнеса.