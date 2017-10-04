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Алексей Мирный
4 Октября, 2017 21:31
Селфи и геолокацию в соцсетях запретят военнослужащим в России
Селфи в соцсети.
Источник: DixiNews
Москва, 04 Октября - DIXINEWS.
Военнослужащим по контракту в российской армии запретят размещать информацию, которая может раскрыть в интернете их место дислокации и другие подробности служебной деятельности. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных актов.
"Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту <...> запрещается размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о деятельности воинских частей", - говорится в тексте законопроекта, подготовленного Минобороны.
Отмечается, что действие законопроекта распространяется в том числе на контрактников, являющихся иностранными гражданами.
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