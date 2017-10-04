Армия и оружие

Алексей Мирный
4 Октября, 2017 21:31

Селфи и геолокацию в соцсетях запретят военнослужащим в России

Селфи в соцсети.
Источник: DixiNews
#фотография

#соцсети

#закон
Москва, 04 Октября - DIXINEWS.

Военнослужащим по контракту в российской армии запретят размещать информацию, которая может раскрыть в интернете их место дислокации и другие подробности служебной деятельности. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных актов.

"Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту <...> запрещается размещать в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию (в том числе фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другую информацию) о себе и других военнослужащих, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о деятельности воинских частей", - говорится в тексте законопроекта, подготовленного Минобороны.

Отмечается, что действие законопроекта распространяется в том числе на контрактников, являющихся иностранными гражданами.

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