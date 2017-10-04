Король Саудовской Аравии прибыл в Москву с деловым визитом

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд начал в среду государственный визит в Россию. Самолет саудовского монарха приземлился в правительственном аэропорту "Внуково-2". Перед трапом выстроился почетный караул военнослужащих всех родов войск РФ.

По поручению президента РФ короля встречал вице-премьер Дмитрий Рогозин, а также спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол страны в Москве Абдуррахман ар-Расси.

В рамках первого визита Аль Сауда в Россию на 5 октября намечены переговоры с Владимиром Путиным. "Лидеры рассмотрят совместные шаги по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - сообщили в пресс-службе Кремля.