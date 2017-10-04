Энергетика

Алексей Мирный
4 Октября, 2017 20:30

Путин высказался о трендах в энергетике на встрече в рамках РЭН

Владимир Путин.
Источник: Пресс-служба президента РФ
#Путин

#мероприятие

#экономика
Москва, 04 Октября - DIXINEWS.

Пленарное заседание Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) прошло в среду. Участники заседания после вступительной речи президента РФ Владимира Путина смогли задать вопросы по теме форума.

"Очевидно, что общая картина новой энергетики изменится. По оценкам экспертов, уже через 20 лет человечеству потребуется на 30% больше энергии, чем сегодня. Это связано с развитием мировой экономики, с ростом населения на планете, повышением качества жизни и уровня потребления, особенно в развивающихся странах", - сказал Путин, напомнив, что сегодня до 2 млрд человек на планете "еще не имеют полноценного доступа к источникам энергии". Однако эта ситуация в предстоящие десятилетия будет меняться, что повлечет за собой формирование новых рынков. "География и структура спроса на энергию, прежде всего, сместятся в сторону стран АТР", - указал президент РФ.

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