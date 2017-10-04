Роскомнадзор сократит список запрещённых сайтов - "Известья"

Роскомнадзор намерен к ноябрю текущего года в два раза сократить список запрещенных сайтов. Из него будут удалены ресурсы, которые повторяются. Об этом сообщила в среду газета "Известия" сославшись на Дениса Пальцина - начальника управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора.

"Мы сейчас будем с реестром работать, чистить его от неактуальных и дублированных записей", - прокомментировали Пальцина в издании.

Причина такого удаления ресурсов, по его словам, связана с ограниченным объемом цифровой памяти единого реестра, всего в реестр якобы можно внести около 1 миллиона записей.