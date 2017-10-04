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Алексей Мирный
4 Октября, 2017 08:04
В России отмечают сегодня день Космических войск
Пуск ракеты-носителя.
Источник: Пресс-служба Минобороны России
Москва, 04 Октября - DIXINEWS.
4 октября ежегодно в Вооруженных силах России отмечается День Космических войск. Сейчас КВ входят в состав Воздушно-космических сил. В их компетенцию входит отслеживание стартов баллистических ракет и защита объектов инфраструктуры страны от воздушно-космических ударов противника.
Основной составляющей Космических войск вот уже на протяжении 40 лет является Система предупреждения о ракетном нападении, которая является важнейшим элементом обеспечения безопасности не только России, но и позволяет соблюдать военный паритет сил во всём мир.
"В течение 2017 года года дежурными средствами СПРН, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 50 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - сказал генерал-полковник Александр Головко - командующий КВ, заместитель главкома ВКС России.
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