ЦБ и Минкомсвязь работают над законопроектом против электронных мошенников

Банк России совместно с Минкомсвязью в данный момент работают над проектом, который призван защитить пользователей от разного рода мошенников, которые могут попытаться получить личные данные клиентов банков и других финансовых организаций.

Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия 24" заявил Артем Сычев - заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России.

"Нас волнует задача с защитой прав клиентов, во многом нас беспокоит фишинг, - отметил Сычев. - С министерством связи и массовых коммуникаций мы сейчас отрабатываем вариант законопроекта, который поможет во всяком случае защитить от такого грубого давления большую часть пользователей услуг кредитно-финансовой сферы".