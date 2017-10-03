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Алексей Мирный
3 Октября, 2017 21:38
ЦБ и Минкомсвязь работают над законопроектом против электронных мошенников
Банк России.
Автор фото: Сергей Бобылев
Москва, 03 Октября - DIXINEWS.
Банк России совместно с Минкомсвязью в данный момент работают над проектом, который призван защитить пользователей от разного рода мошенников, которые могут попытаться получить личные данные клиентов банков и других финансовых организаций.
Об этом во вторник в эфире телеканала "Россия 24" заявил Артем Сычев - заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России.
"Нас волнует задача с защитой прав клиентов, во многом нас беспокоит фишинг, - отметил Сычев. - С министерством связи и массовых коммуникаций мы сейчас отрабатываем вариант законопроекта, который поможет во всяком случае защитить от такого грубого давления большую часть пользователей услуг кредитно-финансовой сферы".
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