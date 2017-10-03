Михаил Ефремов и Чулпан Хаматова получили награды премии ТЭФИ

Сегодня в Москве награждают лауреатов премии ТЭФИ за достижения в области телевизионных искусств, разыгрывается категория "Вечерний прайм" . На сцене вручает "Орфеев" народный артист СССР Василий Лановой.

Награду в категории "Телевизионная многосерийная комедия" получил сериал производства телеканала ТНТ "Ольга", главную роль здесь сыграла Яна Троянова. "Ожидала, вот честно", - призналась актриса.

В номинации "Телевизионный фильм/сериал" первое место занял сериал "Молодежка". "Здесь нет Федора Бондарчука, нет сценаристов, я сказал "пас!", а эти ребята забили гол", - прокомментировал Вячеслав Муругов, генеральный директор "СТС Медиа".

Михаил Ефремов, который сыграл в сериале "Пьяная фирма", получил награду в категории "Лучший актер телевизионного фильма/сериала". Чулпан Хаматова была удостоена ТЭФИ, как "Лучшая актриса телевизионного фильма/сериала" за работу "Таинственная страсть".