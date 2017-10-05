Химпродмаркет: Важно использовать отечественное сырьё для производства коагулянтов

Производство коагулянтов для очистки питьевой воды, является важнейшей отраслью промышленности государства. Сырьё для неё можно по праву считать стратегически важным для любой страны.

Так предприятие ООО «Химпродукт» использует отечественное сырьё, а именно, добывающиеся в центральной части России, бокситы. Затем из них изготавливается гидроксид алюминия, который является основным компонентом при производстве коагулянтов. Также для процесса окисления используется серная и соляная кислоты.

«Бокситы для гидроксида алюминия добывается у нас на Урале, а перерабатываются в глиноземных комбинатах России, где производится непосредственно гидроксид алюминия. Кислота серная и соляная кислота идёт также с отечественных производств, расположенных на Урале. Материалы поступают по железной дороге, у нас есть собственные отдельные подъездные пути», - комментирует официальный торговый представитель завода, генеральный директор ООО «Химпродмаркет» Фаиль Шакирзянов.

Изготовление коагулянтов происходит на основе химического процесса взаимодействия гидроксида алюминия с серной и соляной кислотами. И это являются важнейшими компонентами данной отрасли.

На заводе «Химпродукт» производство начинается со склада сырья. Здесь россыпью лежит гидроксид алюминия, грейферный кран перемещает его на ленту транспортёра, ведущую в репульпатор. Кислота серная хранится в 60 и 100 кубовых металлических ёмкостях. Соляная в стеклопластиковых ёмкостях по 60 кубов. Стоят они вне помещения и имеют специальные поддоны, которые предотвращают попадание кислоты в почву. Отдельные ёмкости для каждого вида сырья.

Производит свою продукцию завод в любых необходимых заказчику масштабах. И поставляет практически во все регионы России с помощью специально созданного тягового дома ООО «Химпродмаркет».

Производство очистителей для воды важно для здоровья населения. И доступ к водным ресурсам должен быть только у национальных предприятий. Такая традиция на протяжении десятилетий соблюдается и в России, и во многих других странах, заботящихся о здоровье своих будущих поколений.