Промышленность

Алексей Мирный
5 Октября, 2017 11:32

Химпродмаркет: Важно использовать отечественное сырьё для производства коагулянтов

Склад сырья завода «Химпродукт».
Автор фото: Алексей Мирный
Источник: DixiNews
#Химпродмаркет

#Химпродукт

#производство
Набережные Челны, 05 Октября - DIXINEWS.

Производство коагулянтов для очистки питьевой воды, является важнейшей отраслью промышленности государства. Сырьё для неё можно по праву считать стратегически важным для любой страны.

Так предприятие ООО «Химпродукт» использует отечественное сырьё, а именно, добывающиеся в центральной части России, бокситы. Затем из них изготавливается гидроксид алюминия, который является основным компонентом при производстве коагулянтов. Также для процесса окисления используется серная и соляная кислоты.

«Бокситы для гидроксида алюминия добывается у нас на Урале, а перерабатываются в глиноземных комбинатах России, где производится непосредственно гидроксид алюминия. Кислота серная и соляная кислота идёт также с отечественных производств, расположенных на Урале. Материалы поступают по железной дороге, у нас есть собственные отдельные подъездные пути», - комментирует официальный торговый представитель завода, генеральный директор ООО «Химпродмаркет» Фаиль Шакирзянов.

Изготовление коагулянтов происходит на основе химического процесса взаимодействия гидроксида алюминия с серной и соляной кислотами. И это являются важнейшими компонентами данной отрасли.

На заводе «Химпродукт» производство начинается со склада сырья. Здесь россыпью лежит гидроксид алюминия, грейферный кран перемещает его на ленту транспортёра, ведущую в репульпатор. Кислота серная хранится в 60 и 100 кубовых металлических ёмкостях. Соляная в стеклопластиковых ёмкостях по 60 кубов. Стоят они вне помещения и имеют специальные поддоны, которые предотвращают попадание кислоты в почву. Отдельные ёмкости для каждого вида сырья.

Производит свою продукцию завод в любых необходимых заказчику масштабах. И поставляет практически во все регионы России с помощью специально созданного тягового дома ООО «Химпродмаркет».

Производство очистителей для воды важно для здоровья населения. И доступ к водным ресурсам должен быть только у национальных предприятий. Такая традиция на протяжении десятилетий соблюдается и в России, и во многих других странах, заботящихся о здоровье своих будущих поколений.

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