Яйца являются самым дешёвым источником белка - исследование

В Перми подытожили исследование, согласно которому необходимые для стабильного и гармоничного физического развития человека химические элементы, дешевле всего можно получить из яичного белка.

Так Чайковская птицефабрика, которая выпускает широкую номенклатуру продукции - это и мясо птицы, полуфабрикаты, и даже зерновую продукцию и комбикорма, специализируется на производстве высококачественного натурального яйца. В поддержку своего товара здесь отмечают, что яйца, являются наиболее доступным источником белка. В сравнении с говядиной, свининой и мясом других животных, а также рыбой, именно яйца имеют наилучший показатель по соотношению цена-качество.

Яичный белок – это протеин высокого качества, считающийся стандартом для единицы ценности.

В ЗАО Птицефабрика «Чайковская» отмечают, что белок яйца содержит: «Рибофлавин, улучшающий обмен веществ в организме, поддерживает здоровье всей нервной системы. Калий, ответственен за нормальный баланс жидкости и минеральных веществ, он регулирует кровяное давление и сердцебиение. Селен, играет роль антиоксиданта, а также разрушает вредные свободные радикалы в организме».

Белок содержащийся в яйцах хорошо усваивается человечески организмом. По этому показателю он превосходит рыбу и индейку.

«Важная составляющая играющая в пользу яичного белка – это низкая цена. Сравнивая с другими видами белка, 100 грамм яичного белка стоит всего 8 руб., мясного - от 30 до 45 руб., рыбного - от 25 до 90 руб., мяса индейки - от 25 до 30 руб.», - отмечают специалисты ЗАО «Птицефабрика «Чайковская».