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Станислав Сикорский
3 Октября, 2017 16:40
"Волгоград Арена" будет готова уже к началу Нового года
Возведение стадиона "Волгоград Арена".
Источник: dixinews.ru
Волгоград, 03 Октября - DIXINEWS.
Строители, занимающиеся возведение футбольного стадиона новейшего поколения в Волгограде к Чемпионату мира - 2018, обязались закончить все работы уже в декабре 2017 года, до прихода одного из главнейших для россиян праздников.
Днем вторника, 3 октября, Волгоград посетили представители экспертной комиссии ФИФА и организационного комитета ЧМ-2018. В частности, они подвергли осмотру строящийся стадион.
Данный инспекционный визит, как подчеркивалось, направлен на изучение объектов, которые не связаны с Кубком конфедераций. Волгоградский стадион стал для экспертов шестым посещенным городом.
Перед комиссией стоит задача о вычислении того, каким образом будет функционировать объект непосредственно в рамках мирового чемпионата. Для этого нужна всесторонняя оценка его инфраструктуры.
Согласно предварительным выводам, "Волгоград Арена" превратится в комфортное для болельщиков место.
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