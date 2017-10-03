"Волгоград Арена" будет готова уже к началу Нового года

Строители, занимающиеся возведение футбольного стадиона новейшего поколения в Волгограде к Чемпионату мира - 2018, обязались закончить все работы уже в декабре 2017 года, до прихода одного из главнейших для россиян праздников.

Днем вторника, 3 октября, Волгоград посетили представители экспертной комиссии ФИФА и организационного комитета ЧМ-2018. В частности, они подвергли осмотру строящийся стадион.

Данный инспекционный визит, как подчеркивалось, направлен на изучение объектов, которые не связаны с Кубком конфедераций. Волгоградский стадион стал для экспертов шестым посещенным городом.

Перед комиссией стоит задача о вычислении того, каким образом будет функционировать объект непосредственно в рамках мирового чемпионата. Для этого нужна всесторонняя оценка его инфраструктуры.

Согласно предварительным выводам, "Волгоград Арена" превратится в комфортное для болельщиков место.