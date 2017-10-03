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Алексей Мирный
3 Октября, 2017 10:07
Telia продаёт 38,5 млн акций "Мегафона" по 585 руб. за ценную бумагу
Офис компании Telia в Хельсинки.
Источник: EPA
Москва, 03 Октября - DIXINEWS.
Шведский телефонный и интернет-оператор Telia разместил в понедельник 38,5 млн акций компании "Мегафон" (это около 6,2% от их общего оператора) по цене в 585 руб. за акцию. Об этом сообщают в пресс-службе корпорации Telia.
Общий объем акций размещения составляет 22,52 млрд рублей, отмечается в компании.
На закрытии биржевых торгов в Москве в понедельник акции "Мегафона" покупались и продавались на уровне около 639 руб. за одну ценную бумагу. А значит, дисконт к биржевой цене составил 8,45% или 54 руб. за бумагу.
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