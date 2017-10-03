Финансы

Алексей Мирный
3 Октября, 2017 10:07

Telia продаёт 38,5 млн акций "Мегафона" по 585 руб. за ценную бумагу

Офис компании Telia в Хельсинки.
Источник: EPA
#деньги

#биржа

#акции
Москва, 03 Октября - DIXINEWS.

Шведский телефонный и интернет-оператор Telia разместил в понедельник 38,5 млн акций компании "Мегафон" (это около 6,2% от их общего оператора) по цене в 585 руб. за акцию. Об этом сообщают в пресс-службе корпорации Telia.

Общий объем акций размещения составляет 22,52 млрд рублей, отмечается в компании.

На закрытии биржевых торгов в Москве в понедельник акции "Мегафона" покупались и продавались на уровне около 639 руб. за одну ценную бумагу. А значит, дисконт к биржевой цене составил 8,45% или 54 руб. за бумагу.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Бывший ректор КХТИ задержан по подозрению в хищении 30 млн рублей
В Москве продолжается положительная динамика финансового сектора
74 млн рублей выделено на ремонт мэрии Ростова
Читайте в рубрике:
На 50 копеек могут повысить акцизы на топливо в пользу Крыма
До 8,5% снижена ключевая ставка Центробанка России
Минтруд повысит минимальную зарплату на 21,7%

В Москве начали работать камеры с системой распознавания лиц
Президент провел совещание с членами Совбеза
Мигрантов из ЕС власти Германии планируют выслать на Украину
Встреча С.Лаврова с американскими экспертами
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Telia продаёт 38,5 млн акций "Мегафона" по 585 руб. за ценную бумагу
За рубежом, 03 Октября, 09:08.
Канада намерена принять враждебный для РФ "Закон имени Сергея Магнитского"
Москва, 03 Октября, 08:13.
Телепроект "Воронины" вошел в Книгу рекордов Гинеса
Россия, Москва, 02 Октября, 13:02.
В Ингушетии предотвращено покушение на религиозного проповедника
За рубежом, 02 Октября, 12:07.
Стрелок в Лас-Вегасе убил 20 человек, более 100 получили ранения
Крым, 01 Октября, 16:05.
Актёр Сами Насери сыгравший в фильме "Такси" попал на сайт "Миротворец"
Якутск, 01 Октября, 14:04.
33 тысячи человек остались без электричества из-за аварии на Якутской ГРЭС
За рубежом, 01 Октября, 11:05.
В Каталонии на референдуме работают 73% регистрационных столов
Россия, Москва, 30 Сентября, 21:08.
Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа приобрел космический размах
Россия, Москва, 30 Сентября, 20:09.
Сборная России по тяжелой атлетике отстранена на год от международных стартов
За рубежом, 30 Сентября, 15:07.
85% территории Сирии освобождено за 2 года от террористов благодаря ВКС России
За рубежом, 29 Сентября, 18:08.
Выказывание Мэй о российской угрозе, назвали недопустимым в Британском МИДе
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия