Политика

Алексей Мирный
3 Октября, 2017 09:08

Канада намерена принять враждебный для РФ "Закон имени Сергея Магнитского"

Канада намерена принять враждебный для РФ "Закон имени Сергея Магнитского"/
Источник: Reuters
#закон

#дипломатия

#Канада
За рубежом, 03 Октября - DIXINEWS.

Парламент Канады намерен принять "Закон имени Сергея Магнитского", который, по мнению пресс-секретаря посольства России в Оттаве Кирилла Калинина, является необдуманным вмешательством во внутренние дела РФ и не может остаться без ответа.

"Это враждебный шаг, как и любые антироссийские санкции, и будет встречен решительными и взаимными контрмерами", - отметил Калинин.

Напомним, отношения между Москвой и Оттавой были практически полностью прекращены ещё с 2014 году, это инициировало правительство премьер-министра Стивена Харпера, после воссоединения Крыма с Россией.

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