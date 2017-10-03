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Алексей Мирный
3 Октября, 2017 09:08
Канада намерена принять враждебный для РФ "Закон имени Сергея Магнитского"
Канада намерена принять враждебный для РФ "Закон имени Сергея Магнитского"/
Источник: Reuters
За рубежом, 03 Октября - DIXINEWS.
Парламент Канады намерен принять "Закон имени Сергея Магнитского", который, по мнению пресс-секретаря посольства России в Оттаве Кирилла Калинина, является необдуманным вмешательством во внутренние дела РФ и не может остаться без ответа.
"Это враждебный шаг, как и любые антироссийские санкции, и будет встречен решительными и взаимными контрмерами", - отметил Калинин.
Напомним, отношения между Москвой и Оттавой были практически полностью прекращены ещё с 2014 году, это инициировало правительство премьер-министра Стивена Харпера, после воссоединения Крыма с Россией.
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