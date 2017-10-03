Культура

Алексей Мирный
3 Октября, 2017 08:13

Телепроект "Воронины" вошел в Книгу рекордов Гинеса

Телепроект "Воронины".
Автор фото: Антон Новодережкин
#телевидение

#рекорд

#ТВ
Москва, 03 Октября - DIXINEWS.

Проект отечественного телеканала СТС "Воронины" смог войти в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгий из снятых адаптированных сериалов в истории. Об этом сообщили сотрудники пресс-службе телевизионного канала.

"Семейный хит СТС стал самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире - это достижение зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса на съемках 455-го эпизода сериала "Воронины", созданного по формату Sony Pictures Television", - отмечают на СТС.

"Воронины" являются первой по-настоящему успешной адаптацией сериала "Все любят Рэймонда", снятого в США. Первый эпизод вышел ещё 16 ноября 2009 года и за 9 лет снято 455 серий.

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