Телепроект "Воронины" вошел в Книгу рекордов Гинеса

Проект отечественного телеканала СТС "Воронины" смог войти в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгий из снятых адаптированных сериалов в истории. Об этом сообщили сотрудники пресс-службе телевизионного канала.

"Семейный хит СТС стал самым долгоиграющим адаптированным сериалом в мире - это достижение зафиксировал официальный представитель Книги рекордов Гиннесса на съемках 455-го эпизода сериала "Воронины", созданного по формату Sony Pictures Television", - отмечают на СТС.

"Воронины" являются первой по-настоящему успешной адаптацией сериала "Все любят Рэймонда", снятого в США. Первый эпизод вышел ещё 16 ноября 2009 года и за 9 лет снято 455 серий.