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Алексей Мирный
2 Октября, 2017 13:02
В Ингушетии предотвращено покушение на религиозного проповедника
Тхаба-Ерды - древнейший христианский храм в России на територии Ингушетии
Источник: mytravelbook.org
Россия, Москва, 02 Октября - DIXINEWS.
Сотрудники структуры ФСБ задержали двух участников преступной группы, которые готовили покушение в Ингушетии на религиозного проповедника путем попытки его подрыва взрывным устройством. Мотивы преступников пока не ясны, ведётся следствие.
"Федеральной службой безопасности проведен комплекс мероприятий, в результате которых на территории Республики Ингушетия предотвращено покушение на общественного деятеля и религиозного проповедника республики, планировавшееся общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.
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