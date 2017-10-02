В Ингушетии предотвращено покушение на религиозного проповедника

Сотрудники структуры ФСБ задержали двух участников преступной группы, которые готовили покушение в Ингушетии на религиозного проповедника путем попытки его подрыва взрывным устройством. Мотивы преступников пока не ясны, ведётся следствие.

"Федеральной службой безопасности проведен комплекс мероприятий, в результате которых на территории Республики Ингушетия предотвращено покушение на общественного деятеля и религиозного проповедника республики, планировавшееся общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.