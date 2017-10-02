Криминал

Алексей Мирный
2 Октября, 2017 13:02

В Ингушетии предотвращено покушение на религиозного проповедника

Тхаба-Ерды - древнейший христианский храм в России на територии Ингушетии
Источник: mytravelbook.org
#Ингушетия

#религия

#взрыв
Россия, Москва, 02 Октября - DIXINEWS.

Сотрудники структуры ФСБ задержали двух участников преступной группы, которые готовили покушение в Ингушетии на религиозного проповедника путем попытки его подрыва взрывным устройством. Мотивы преступников пока не ясны, ведётся следствие.

"Федеральной службой безопасности проведен комплекс мероприятий, в результате которых на территории Республики Ингушетия предотвращено покушение на общественного деятеля и религиозного проповедника республики, планировавшееся общественно опасным способом с использованием самодельного взрывного устройства большой мощности", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Ингушетии ввели режим КТО и ликвидировали четверых террористов
Читайте в рубрике:
Иран возбудил уголовное дело на Павла Дурова
В Иркутске задержали сторонника ИГ разыскиваемого Интерполом
Сыновья предпринимателя из Заречного устроили погоню и стрельбу

Мигрантов из ЕС власти Германии планируют выслать на Украину
В Москве начали работать камеры с системой распознавания лиц
Встреча С.Лаврова с американскими экспертами
Биотопливо из «жирбергов»: в Лондоне решают проблему канализаций
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ингушетии предотвращено покушение на религиозного проповедника
За рубежом, 02 Октября, 12:07.
Стрелок в Лас-Вегасе убил 20 человек, более 100 получили ранения
Крым, 01 Октября, 16:05.
Актёр Сами Насери сыгравший в фильме "Такси" попал на сайт "Миротворец"
Якутск, 01 Октября, 14:04.
33 тысячи человек остались без электричества из-за аварии на Якутской ГРЭС
За рубежом, 01 Октября, 11:05.
В Каталонии на референдуме работают 73% регистрационных столов
Россия, Москва, 30 Сентября, 21:08.
Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа приобрел космический размах
Россия, Москва, 30 Сентября, 20:09.
Сборная России по тяжелой атлетике отстранена на год от международных стартов
За рубежом, 30 Сентября, 15:07.
85% территории Сирии освобождено за 2 года от террористов благодаря ВКС России
За рубежом, 29 Сентября, 18:08.
Выказывание Мэй о российской угрозе, назвали недопустимым в Британском МИДе
За рубежом, 29 Сентября, 17:04.
США намерены прекратить выдачу виз на Кубе
Украина, 29 Сентября, 16:08.
Порошенко намерен подать в суд на Россию за строительство Керченского моста
Ростов-на-Дону , 28 Сентября, 23:08.
Акция в сдачи крови для онкобольных детей пройдёт в Ростове
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия