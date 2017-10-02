Происшествия

Алексей Мирный
2 Октября, 2017 12:07

Стрелок в Лас-Вегасе убил 20 человек, более 100 получили ранения

Фото с места события.
Источник: Тwitter
#преступление

#MandalayBay

#LasVegas
За рубежом, 02 Октября - DIXINEWS.

В результате стрельбы около одного из казино в Лас-Вегасе погибли более 20 человек, ещё свыше 100 получили ранения. Происшествие произошло в ночь с воскресенья на понедельник. На данный момент стрелок ликвидирован.

В время случившегося здесь проходил концерт кантри-музыки рядом с казино Mandalay Bay. Об этом корреспондентам СМИ сообщил Джозеф Ломбардо - шериф Лас-Вегаса.

"Сейчас мы не можем назвать точное число жертв. Известно о более чем 100 пострадавших и более 20 раненых", - сказал в интервью телеканалу CNN шериф Ломбардо. Также с его слов известно стрелка уже ликвидировали на 32-м этаже, расположенной недалеко от казино, гостиницы, с которой он вёл огонь. "Полиция отправилась на место преступления. В настоящий момент подозреваемый мертв. Его личность установлена, это местный житель. Его имя я пока не могу назвать", - прокомментировал полицейский.

Ломбардо сообщил, что также правоохранители разыскивают на данный момент женщину, которая может быть причастна к преступлению.

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