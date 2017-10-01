Актёр Сами Насери сыгравший в фильме "Такси" попал на сайт "Миротворец"

Известный украинский сайт "Миротворец", ставший скандальным, добавил сегодня в свою базу данных французского актера Сами Насери, исполнившего одну из главных ролей в блокбастере "Такси".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участник попыток легализации аннексии АР Крым Россией", - говорится в перечне тех причин, из-за которым актер помещён в тревожный список.

Отметим, что в субботу Сами Насери прилетел в Крым чтобы принять участие в IV Международном "Форуме Мира", который 1 октября проходит в Ялте. Предполагается, что знаменитый "таксист" примет участие также и в награждении лучших таксистов Крыма. Кроме того он намерен посетить малолетних преступников в СИЗО Симферополя.

Насери заявил, что "не боится санкций и любит Россию", именно поэтому и участвует в мероприятии.