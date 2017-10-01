Культура

Алексей Мирный
1 Октября, 2017 16:05

Актёр Сами Насери сыгравший в фильме "Такси" попал на сайт "Миротворец"

Главный герой фильма "Такси" Сами Насери.
Источник: DixiNews
#кино

#юмор

#смешно
Крым, 01 Октября - DIXINEWS.

Известный украинский сайт "Миротворец", ставший скандальным, добавил сегодня в свою базу данных французского актера Сами Насери, исполнившего одну из главных ролей в блокбастере "Такси".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым. Участник попыток легализации аннексии АР Крым Россией", - говорится в перечне тех причин, из-за которым актер помещён в тревожный список.

Отметим, что в субботу Сами Насери прилетел в Крым чтобы принять участие в IV Международном "Форуме Мира", который 1 октября проходит в Ялте. Предполагается, что знаменитый "таксист" примет участие также и в награждении лучших таксистов Крыма. Кроме того он намерен посетить малолетних преступников в СИЗО Симферополя.

Насери заявил, что "не боится санкций и любит Россию", именно поэтому и участвует в мероприятии.

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