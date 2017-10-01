Происшествия

Алексей Мирный
1 Октября, 2017 14:04

33 тысячи человек остались без электричества из-за аварии на Якутской ГРЭС

Якутская ГРЭС.
Источник: DixiNews
#авария

#ЧП

#ЯкутскаяГРЭС
Якутск, 01 Октября - DIXINEWS.

Более 33 000 жилых домов в городе Якутске и муниципальных районах остались без электроэнергии в воскресенье из-за аварии на Якутской ГРЭС. Об этом сообщили специалисты пресс-службы управления МЧС по Республике Саха.

"В результате происшествия без света остается 6300 домов Якутска. А также под отключение попали потребители четырех муниципальных образований (Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Чурапчинский, Усть-Алданский районы) 27050 жилых домов", - отмечается в сообщении ведомства.

На данный момент количество людей, оставшихся без электричества установить не удалось, однако известно, что только в самом Якутске более 300 тысяч человек населения.

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