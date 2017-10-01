В Каталонии на референдуме работают 73% регистрационных столов

В Каталонии власти смогли обеспечить работу 73% регистрационных столов для участия в референдуме о независимости от Испании. Об этом на пресс-конференции сообщил в воскресенье представитель правительства Каталонии Жорди Туруль.

"Открыты 73% столов, то есть - три четверти от предусмотренного", - отметил Туруль.

Здесь имеются ввиду столы в избирательных участках, где граждане регистрируются для последующего голосования. В одном избирательном участке может находится несколько пунктов для учёта. "В общей сложности на территории Каталонии на данный момент функционирует свыше 4,3 тыс. таких столов", - пояснил представитель правительства.