Политика

Алексей Мирный
1 Октября, 2017 11:05

В Каталонии на референдуме работают 73% регистрационных столов

Потасовки в Каталонии.
Источник: AP Photo
#Каталония

#референдум

#голосование
За рубежом, 01 Октября - DIXINEWS.

В Каталонии власти смогли обеспечить работу 73% регистрационных столов для участия в референдуме о независимости от Испании. Об этом на пресс-конференции сообщил в воскресенье представитель правительства Каталонии Жорди Туруль.

"Открыты 73% столов, то есть - три четверти от предусмотренного", - отметил Туруль.

Здесь имеются ввиду столы в избирательных участках, где граждане регистрируются для последующего голосования. В одном избирательном участке может находится несколько пунктов для учёта. "В общей сложности на территории Каталонии на данный момент функционирует свыше 4,3 тыс. таких столов", - пояснил представитель правительства.

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