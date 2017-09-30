Культура

Алексей Мирный
30 Сентября, 2017 21:08

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа приобрел космический размах

Международная космическая станция.
Источник: DixiNews
#космос

#спорт

#Кавказ
Россия, Москва, 30 Сентября - DIXINEWS.

Открытие VIII фестиваля культуры и спорта народов Кавказа состоялось в субботу вечером в Северной Осетии и вышло за традиционные рамки: его участниками стали гости из Южной Осетии, Севастополя, а также российские члены экипажа МКС.

"Отрадно, что фестиваль пришел наконец на священную североосетинскую землю. Фестиваль заметили из космоса, и он приобрел действительно космические масштабы. Это все благодаря тем уникальным культурным и спортивным традициям, которые сформировались на Северном Кавказе", - сказал на торжественной церемонии открытия фестиваля во Владикавказе министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
США запустили новый спутник-шпион NROL-42
Китай намерен запустить миссию на Марс примерно к 2020 году
Пентагон запустил в космос очередной беспилотный космоплан Х-37В
Читайте в рубрике:
Никита Михалков выведен из Фонда кино
Режиссер Мартин Скорсезе запустит онлайн-уроки по кинематографии
Учитель готов обсудить с Поклонской свой фильм "Матильда"

На выставке в Токио представили невероятно реалистичного робота-андроида
Путин принял отставку губернатора Красноярского края
Ален Делон перенес экстренную операцию
Каталонцы готовятся проголосовать за независимость
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа приобрел космический размах
Россия, Москва, 30 Сентября, 20:09.
Сборная России по тяжелой атлетике отстранена на год от международных стартов
За рубежом, 30 Сентября, 15:07.
85% территории Сирии освобождено за 2 года от террористов благодаря ВКС России
За рубежом, 29 Сентября, 18:08.
Выказывание Мэй о российской угрозе, назвали недопустимым в Британском МИДе
За рубежом, 29 Сентября, 17:04.
США намерены прекратить выдачу виз на Кубе
Украина, 29 Сентября, 16:08.
Порошенко намерен подать в суд на Россию за строительство Керченского моста
Ростов-на-Дону , 28 Сентября, 23:08.
Акция в сдачи крови для онкобольных детей пройдёт в Ростове
Уфа, 28 Сентября, 20:29.
Экономический форум ШОС открылся в Уфе
Москва, 27 Сентября, 21:25.
Россия досрочно завершила процесс ликвидации химоружия
Санкт-Петербург, 27 Сентября, 19:11.
Игроки клуба ВХЛ доставлены в больницу
Уфа, 27 Сентября, 17:49.
Манхэттенский фестиваль короткометражного кино пройдёт в Уфе
Украина, 27 Сентября, 09:03.
В Украине на складе взрываются боеприпасы - Генштаб ВСУ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия