Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа приобрел космический размах

Открытие VIII фестиваля культуры и спорта народов Кавказа состоялось в субботу вечером в Северной Осетии и вышло за традиционные рамки: его участниками стали гости из Южной Осетии, Севастополя, а также российские члены экипажа МКС.

"Отрадно, что фестиваль пришел наконец на священную североосетинскую землю. Фестиваль заметили из космоса, и он приобрел действительно космические масштабы. Это все благодаря тем уникальным культурным и спортивным традициям, которые сформировались на Северном Кавказе", - сказал на торжественной церемонии открытия фестиваля во Владикавказе министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов