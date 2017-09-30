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Алексей Мирный
30 Сентября, 2017 21:08
Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа приобрел космический размах
Международная космическая станция.
Источник: DixiNews
Россия, Москва, 30 Сентября - DIXINEWS.
Открытие VIII фестиваля культуры и спорта народов Кавказа состоялось в субботу вечером в Северной Осетии и вышло за традиционные рамки: его участниками стали гости из Южной Осетии, Севастополя, а также российские члены экипажа МКС.
"Отрадно, что фестиваль пришел наконец на священную североосетинскую землю. Фестиваль заметили из космоса, и он приобрел действительно космические масштабы. Это все благодаря тем уникальным культурным и спортивным традициям, которые сформировались на Северном Кавказе", - сказал на торжественной церемонии открытия фестиваля во Владикавказе министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов
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