Спорт

Алексей Мирный
30 Сентября, 2017 20:09

Сборная России по тяжелой атлетике отстранена на год от международных стартов

Сборная России по тяжелой атлетике
Источник: DixiNews
#соревнования

#Олимпиада

#Чемпионатмира
Россия, Москва, 30 Сентября - DIXINEWS.

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) принял решение на год приостановить членство Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), из-за чего российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под эгидой IWF.

Об этом сообщает пресс-служба федерации. В субботу в Бухаресте прошел исполком IWF, на котором был оглашен доклад комиссии "чистого" спорта IWF. По итогам заседания было вынесено единогласное решение отстранить на год федерации тех стран, где три и более спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Помимо России, также были отстранены федерации Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Молдавии, Турции и Украины.

Таким образом, сборная России и другие отстраненные страны пропустят чемпионат мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в американском Анахайме.

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