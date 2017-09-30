Армия и оружие

Алексей Мирный
30 Сентября, 2017 15:07

85% территории Сирии освобождено за 2 года от террористов благодаря ВКС России

Российский многоцелевой истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим.
Источник: ТАСС
#Сирия

#терроризм

#война
За рубежом, 30 Сентября - DIXINEWS.

Авиация ВКС России начала работу в Сирии 2 года назад, и в этом году операция на завершающей стадию. О близости победы над боевиками говорят цифры: сирийскими войсками при поддержке России освобождено более 85% территории страны.

Благодаря усилиям России удалось объединить разрозненные и враждующие друг с другом группировки вооруженной оппозиции в борьбе с террористами. За минувший год был освобожден Алеппо, возвращена Пальмира, взят крупный командный пункт боевиков - Акербат, что дало возможность начать наступательную операцию на Дейр-эз-Зор. К настоящему моменту этот осаждавшийся три года город деблокирован, военные продолжают зачистку его кварталов и пригородов.

Прогнозы официальных лиц по поводу завершения контртеррористической операции все более оптимистичны.

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