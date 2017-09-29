Политика

Алексей Мирный
29 Сентября, 2017 17:04

США намерены прекратить выдачу виз на Кубе

Остров Куба.
Источник: DixiNews
#США

#визы

#Куба
За рубежом, 29 Сентября - DIXINEWS.

Госдепартамент США принял решение о бессрочной приостановке выдачи американских виз на Кубе. Об этом в пятницу журналистам сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

"Рутинные визовые операции приостановлены на неопределенный срок", - сказал он. По словам дипломата, США также пока не будут направлять официальные делегации на Кубу.

Кроме того, в Госдепартаменте сообщили, что число сотрудников посольства США в Гаване сократится наполовину. Причиной послужили недавние инциденты с причинением вреда американским дипломатам.

"29 сентября Госдепартамент дал указание персоналу, не выполняющему критически важные функции в посольстве в Гаване, а также всем членам семей вернуться", - сказал представитель ведомства.

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