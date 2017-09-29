Политика

Алексей Мирный
29 Сентября, 2017 18:08

Выказывание Мэй о российской угрозе, назвали недопустимым в Британском МИДе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Источник: DixiNews
За рубежом, 29 Сентября - DIXINEWS.

Посольство РФ в Лондоне назвало недопустимыми высказывания премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу угрозы, которую Москва якобы представляет странам Европы.

"Считаем подобные высказывания недопустимыми, в особенности с учетом заявляемой британским правительством готовности выстраивать конструктивные отношения с Россией", - сказал представитель посольства в разговоре с корреспондентом ТАСС в пятницу.

"Обращает на себя внимание то обстоятельство, что про "агрессивную Россию" Мэй рассказывала во время посещения базы, где размещены практически на границе с Россией британские военные. При этом Россия своих войск на границе Великобритании никогда не размещала", - сказал дипломат.

Выступая в пятницу перед британскими военнослужащими в военном городке Тапа в Эстонии, где дислоцирован многонациональный батальон НАТО, Мэй заявила о якобы существующей российской угрозе. "Продолжающаяся агрессия России представляет нарастающую угрозу для наших соседей здесь, в Эстонии, а также в Латвии, Литве и Польше. И наш ответ должен быть четким и однозначным", - отметила она.

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