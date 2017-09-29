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Алексей Мирный
29 Сентября, 2017 16:08
Порошенко намерен подать в суд на Россию за строительство Керченского моста
Мост через Керченский пролив.
Источник: DixiNews
Украина, 29 Сентября - DIXINEWS.
Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Российскую Федерацию из-за экологического вреда от строительства Крымского моста. Об этом в пятницу в Twitter написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
"Президент [Петр Порошенко] поручил подать в суд на Россию из-за экологического вреда от строительства Керченского моста", - написал Цеголко, не уточняя подробности поручения главы государства.
Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк сообщил, что Киев готовит иск в отношении введенных Россией ограничений судоходства в Керченском проливе.
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