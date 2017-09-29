Здоровье

София Познышева
28 Сентября, 2017 23:08

Акция в сдачи крови для онкобольных детей пройдёт в Ростове

Процесс забора донорской крови.
Источник: dixinews.ru
#онкология

#благотворительность

#акция
Ростов-на-Дону , 28 Сентября - DIXINEWS.

30 сентября все желающие ростовчане смогут сдать кровь в рамках благотворительной акции в поддержку онкобольных детей. Сделать это будет возможно на передвижной станции переливания крови, которая расположится около кафедрального собора на Соборной площади.

Министерство здравоохранения региона напоминает, что потенциальный донор должен иметь массу тела не менее 50-ти килограммов и быть старше 18-ти лет. Подготовиться необходимо, за сутки до забора крови исключив из рациона жирную пищу, и за двое — прекратив употребление алкоголя.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий проживание в Ростове или области. Люди, страдающие хроническими заболеваниями критических систем организма, ВИЧ-инфицированные и перенесшие операцию резекции органов, донорами стать не смогут. Время проведения акции - с 9:00 до 13:00.

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