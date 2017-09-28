Экономический форум ШОС открылся в Уфе

Третий по счёту форум малого бизнеса регионов стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС открылся 28 сентября в столице Республики Башкортостан. Повесткой дня стало обсуждение вопросов безбарьерного сотрудничества на пространстве экономических объединений.

Форум продлится два дня. Форум посетили глава Башкирии Рустэм Хамитов, губернатор Омского региона Виктор Назаров, специальный представитель Президента России по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов. Также в числе участников — представители регионов стран-участниц объединений ШОС и БРИКС, делегаты, представители малого и среднего бизнеса.

Наиболее весомым событием в программе форума называют предстоящее пленарное заседание, где участники обсудят особенности и роль малого и среднего бизнеса в экономическом пространстве регионов стран, входящих в объединения.