Россия досрочно завершила процесс ликвидации химоружия

Сегодня, 27 сентября, была утилизирована последняя единица арсенала российского химического оружия. Её ликвидировали на удмуртском заводе «Кизнер». Церемонию уже назвали историческим событием и большим шагом ко всемирному разоружению.

В России существует 7 предприятий по утилизации химического оружие, на шести из которых соответствующие работы полностью завершены. «Кизнер» также скоро прекратит работу. В дальнейшем будут проведены очистные мероприятия и налажено производство пороха в цехах заводов. Всего с 1992 года на предприятиях страны было утилизировано более 4 миллионов боеприпасов или 1 тысячи контейнеров, в которых содержались отравляющие иприт, люизит, нервно-паралитические зоман, зарин и газы типа VX.

Владимир Путин отметил важность этого события в контексте Российской и мировой истории, так как ещё полвека назад нынешняя Россия располагала крупнейшими запасами химического оружия в мире. На сегодняшний день первенство в этой сфере принадлежит Соединённым Штатам, которые уже несколько раз переносили сроки окончательной утилизации химоружия, мотивируя это нехваткой денежных ресурсов.