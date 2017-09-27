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София Познышева
27 Сентября, 2017 21:25
Россия досрочно завершила процесс ликвидации химоружия
Процесс утилизации химического оружия.
Источник: dixinews.ru
Москва, 27 Сентября - DIXINEWS.
Сегодня, 27 сентября, была утилизирована последняя единица арсенала российского химического оружия. Её ликвидировали на удмуртском заводе «Кизнер». Церемонию уже назвали историческим событием и большим шагом ко всемирному разоружению.
В России существует 7 предприятий по утилизации химического оружие, на шести из которых соответствующие работы полностью завершены. «Кизнер» также скоро прекратит работу. В дальнейшем будут проведены очистные мероприятия и налажено производство пороха в цехах заводов. Всего с 1992 года на предприятиях страны было утилизировано более 4 миллионов боеприпасов или 1 тысячи контейнеров, в которых содержались отравляющие иприт, люизит, нервно-паралитические зоман, зарин и газы типа VX.
Владимир Путин отметил важность этого события в контексте Российской и мировой истории, так как ещё полвека назад нынешняя Россия располагала крупнейшими запасами химического оружия в мире. На сегодняшний день первенство в этой сфере принадлежит Соединённым Штатам, которые уже несколько раз переносили сроки окончательной утилизации химоружия, мотивируя это нехваткой денежных ресурсов.
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